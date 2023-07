Tour de France - Le spectateur à l'origine du carambolage en Haute-Savoir identifié

La gendarmerie a identifié la personne du public, qui vit dans l'agglomération d'Annecy, et disposent de ses coordonnées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le parquet d'Annecy doit encore vérifier avec le coureur Kuss s'il entend porter plainte ou non, rapporte le média français. Après environ 50 kilomètres de course, un peloton lancé à pleine vitesse a été stoppé net par le carambolage causé par un spectateur imprudent, qui a coupé le passage des coureurs. Sepp Kuss a balayé dans la foulée de sa chute Nathan van Hooydonck, qui a lourdement frappé le tarmac en tombant sur son dos. Il a néanmoins pu reprendre la route. Plusieurs membres de l'équipe Jumbo-Visma, ainsi que l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et l'Américain Kevin Vermaerke (dsm-firmenich), entre autres, ont été impliqués dans la chute. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sont passés de justesse, hors de danger. (Belga)