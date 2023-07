Tour de France - Les équipes du Tour de France appellent les spectateurs à la prudence

Cette mobilisation fait suite à la chute massive qui a eu lieu au début de la 15e étape, dimanche, lorsqu'un spectateur a coupé la routes des coureurs alors qu'il voulait prendre une photo avec eux. Il a touché l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma), celui-ci balayant dans la foulée son coéquipier Nathan Van Hooydonck, et entraînant un carambolage dans le peloton. "Quelqu'un voulait prendre un selfie sur le côté de la route. Je ne l'avais vraiment pas vu venir", a expliqué Kuss après la course. Le vainqueur du Tour 2019, le Colombien Egan Bernal, a également chuté. Son équipe INEOS Grenadiers a appelé les spectateurs à "donner aux coureurs l'espace pour faire la course." Le directeur sportif de Jumbo-Visma Richard Plugge était en colère après l'incident. "Nous sommes perturbés dans notre tactique, les coureurs sont personnellement perturbés et le bon déroulement du tour est perturbé. Qu'est-ce que vous venez faire ici si vous causez autant de dégâts chez les coureurs?" Lors de l'édition 2021 du Tour de France, une dame avait causé une autre chute massive en tenant un panneau en carton dans le chemin des coureurs. L'Allemand Tony Martin, qui courait pour Jumbo-Visma, a frappé celui-ci et a entraîné de nombreux coureurs dans sa chute. La dame a été condamnée à payer une amende de 1.200 euros. (Belga)