Tour de France - Thibaut Pinot élu coureur le plus combatif de la deuxième semaine du Tour

Pinot, 33 ans, n'a pas pu couronner ses prouesses offensives par une victoire d'étape la semaine dernière, mais il a terminé deux fois sixième : lors de la 12e étape à Belleville-en-Beaujolais (remportée par Ion Izagirre) et de la 15e étape à Saint-Gervais Mont-Blanc (remportée par Wout Poels). Au classement général, il est 13ème, à plus de 20 minutes du maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Wout van Aert (Jumbo-Visma) a été élu coureur le plus offensif de la première semaine. Tous deux ont désormais une chance de remporter le prix du "Super Combatif" à la fin du Tour. (Belga)