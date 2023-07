Un dirigeant d'opposition tué en Transdniestrie, territoire prorusse de Moldavie

Selon le ministère de l'Intérieur de ce territoire, la police a trouvé "des traces de mort violente" sur le corps d'Oleg Khorjane, ex-député local et ex-chef du parti communiste de cette république autoproclamée. Son cadavre a été découvert par sa femme dans sa maison du village de Soukleïa, à côté d'un coffre-fort vide, selon la même source. Arrêté à plusieurs reprises pour avoir organisé des manifestations de protestation en Transdniestrie, Oleg Khorjane était sorti de prison en décembre 2022 après avoir purgé une peine de quatre ans et demi pour une altercation avec les forces de l'ordre lors d'un rassemblement en 2018. Le chef du parti communiste russe, Guennadi Ziouganov, a réclamé "l'ouverture immédiate" d'une enquête sur la mort de l'opposant. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, les tensions sont vives en Transdniestrie, territoire frontalier où sont déployés des soldats russes. Les autorités séparatistes avaient accusé en mars les services secrets ukrainiens de préparer des attaques contre plusieurs hauts responsables de cette république autoproclamée. L'Ukraine avait dénoncé de son côté une provocation orchestrée par le Kremlin, alors que Moscou avait déjà affirmé fin février que Kiev menait des "préparatifs" en vue d'attaquer la Transdniestrie. Cette région russophone de Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine, a proclamé son indépendance à l'issue d'une courte guerre à la chute de l'URSS et n'est reconnue par aucun État mais est soutenue par Moscou, qui y entretient une base militaire. (Belga)