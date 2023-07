Un nouveau et important dispositif pour contrer les inondations à Hannut

La création de digues et de zones d'inondation temporaires a fait l'objet d'une décision prise lors de la séance du conseil communal, lundi soir à Hannut. L'ensemble du territoire hannutois est épisodiquement touché par des inondations et coulées boueuses. En juin 2022, les intempéries ont ainsi sinistrés quelque 200 habitations. Les autorités locales ont décidé d'intervenir à plusieurs niveaux afin d'endiguer les différents problèmes. Il a été décidé lundi soir de lancer un marché public de travaux pour la réalisation de trois premières digues et zones d'immersion temporaire qui se situeront le long des rues Loriers et des Anges à Crehen, ainsi qu'à proximité de la rue Joseph Kinart à Grand-Hallet. Le présent marché représente un investissement de plus de 235.000 euros, subsidiés à hauteur de 80% par la division de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du Service public de Wallonie (SPW). "Il est prévu d'aménager au total huit zones d'immersion temporaires, l'objectif étant de couvrir à terme l'ensemble de notre territoire", a indiqué lundi le bourgmestre hannutois, Manu Douette. (Belga)