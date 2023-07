Une première livraison de 15.000 kilos de cerises arrivée à la brasserie de la Mort Subite

Comme toujours, la brasserie travaille à base de cerises belges de type Kelleris qui proviennent de Gingelom, dans la province du Limbourg. La brasserie informe par ailleurs que les derniers mois étaient assez difficiles pour les cerisiers. "L'hiver humide a été suivi par une période de sécheresse à partir du mois d'avril. Les fleurs ont répandu moins de pollen à cause de cela, ce qui a réduit la capacité de pollinisation des abeilles", explique le brasseur Joost van Zeeland. "Nous avons donc observé des différences dans les vergers: certains arbres avaient de belles cerises pleines, tandis que d'autres arbres n'ont pas porté de fruits." La météo changeante de ces dernières semaines a eu un impact positif, les cerisiers ont à présent des racines qui poussent jusqu'à environ un demi-mètre sous le sol. "Ils sont dépendants des pluies et des sols mouillés pour porter de bonnes cerises pleines", explique encore le brasseur. "En combinaison avec les températures élevées, les cerises ont connu une belle poussée de croissance." Mort Subite crée deux krieks avec les cerises, l'ordinaire et l'ancienne. Les deux bières sont brassées à base de bière lambic. La kriek ordinaire est à base de lambic jeune et l'ancienne kriek, de lambic vieux. Les boissons pourront être mises en bouteilles et vendues sur le marché une fois la fermentation et le processus de brassage terminé, au mois d'octobre. (Belga)