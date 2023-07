USA: la police abat le suspect d'une fusillade en Géorgie

"Nous pouvons respirer à nouveau et mieux dormir cette nuit. Ce monstre ne circule plus dans nos rues", a déclaré le shérif du comté de Henry, Reginald Scandrett, lors d'une conférence de presse dimanche. M. Scandrett a précisé que la police avait localisé le suspect de 40 ans en milieu de journée et avait ouvert le feu. Un échange de feu s'en est suivi. Le suspect a été abattu et deux policiers ont été blessés. L'homme était suspecté d'avoir tué quatre personnes à Hampton, au sud de la ville d'Atlanta samedi. Les motifs ne sont toujours pas établis. (Belga)