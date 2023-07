Youssouf Traoré: une nouvelle enquête ouverte pour violences policières sur un journaliste

L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), déjà saisie de deux enquêtes distinctes pour des violences par des policiers sur deux autres journalistes. Ces trois journalistes, Clément Lanot, Pierre Tremblay et Florian Poitout, accusent des policiers de les avoir violentés quand ils filmaient l'interpellation musclée de Youssouf Traoré, petit frère d'Adama, accusé d'avoir porté plus tôt dans la journée des coups à une commissaire de police. Le lendemain, une enquête administrative a été ouverte pour faire la lumière sur ces violences. Ces trois enquêtes s'ajoutent aux deux enquêtes confiées également à l'IGPN la semaine dernière sur des faits de violences policières dénoncés par Youssouf Traoré et une femme. Par ailleurs, une enquête examine entre autres des violences commises par Youssouf Traoré pendant la manifestation puis lors de son interpellation et dénoncées par des policiers. Une autre enquête concerne l'organisation d'une manifestation interdite et vise notamment Assa Traoré, la sœur d'Adama, jeune homme de 24 ans décédé peu après son arrestation par des gendarmes en juillet 2016 en banlieue parisienne. (Belga)