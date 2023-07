ATP Gstaad - Bergs, qui a battu Djere, 55e mondial: "La preuve que je suis en train de bien jouer"

"Je suis très content", a-t-il confié à Belga. "J'ai disputé un très bon match. Djere m'avait déjà battu à deux reprises, dans des confrontations à l'enjeu important pour moi (NDLR: au deuxième tour à Gstaad en 2021 et au premier tour à l'Australian Open en janvier). Ce duel représentait donc un défi et cela fait plaisir d'avoir pu faire pencher la balance en ma faveur cette fois-ci. J'ai produit du très bon tennis et je suis resté solide mentalement. Beaucoup de choses se sont mises en place. C'est la preuve que je suis en train de bien jouer." C'est la troisième année consécutive que Zizou Bergs participe au tournoi de Gstaad, un endroit qu'il apprécie particulièrement. Il retrouvera au deuxième tour l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 118), 24 ans, son partenaire de double, également issu de qualifications, avec qui il s'est imposé en double dans la soirée. "Gstaad est vraiment une super ville", a-t-il poursuivi. "Le cadre, avec les montagnes, est somptueux. Et l'altitude convient aussi à mon tennis, vu que les balles avancent plus vite. C'est la deuxième fois que je joue bien ici et cela me réjouit. Je viens de rencontrer Rodionov à deux reprises, deux fois sur gazon (NDLR: en Challenger en Angleterre). Le courant passe très bien entre nous. Ce ne sera pas un match facile, car nous avons chacun gagné une fois, mais je vais tout faire pour prendre l'avantage." (Belga)