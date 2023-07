Bourse de Bruxelles - Timide progression du BEL 20 privé de arGEN-X suspendue

Dix éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, Umicore (26,92) et Ackermans (154,00) en tête avec des mieux de seulement 0,6% alors que Aedifica (62,35) et WDP (26,92) emmenaient les baisses en reculant de 0,9 et 0,6%. AB InBev (51,33) valait 0,1% de plus que la veille, KBC (66,40) et Ageas (37,00) cédant 0,1 et 0,2% tandis que Proximus (7,09) et Sofina (192,20) remontaient de 0,5 et 0,3%. Solvay (101,85) et UCB (80,42) s'appréciaient de 0,3% alors que Galapagos (37,54) reculait d'autant. Keyware Tech. (0,91) chutait par ailleurs de 9%, Bpost (4,19) et Orange Belgium (14,24) cédant 2,8 et 1,1% tandis que Bekaert (43,48) et Jensen (31,00) progressaient de 1,3 et 2%. Biocartis (0,367) et Mithra (2,00) étaient enfin positives de 1,9 et 1,5%. L'euro s'inscrivait à 1,1240 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1225 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.100 euros, en progrès de 180 euros. (Belga)