Bpost - La N-VA réclame une commission d'enquête parlementaire

Bpost est dans la tourmente depuis bientôt un an. L'ancien CEO Dirk Tirez et deux top-managers ont démissionné à la suite d'irrégularités présumées dans l'attribution du premier contrat de distribution de journaux et de magazines. Le gouvernement a fait réaliser un audit sur cette concession. Trois autres contrats sont également dans le viseur depuis avril. Une polémique a ensuite éclaté à propos d'experts détachés de Bpost qui travaillaient au cabinet de la ministre de tutelle Petra De Sutter. Selon le député Michael Freilich, l'audit qui a été réalisé est un écran de fumée et de nombreuses questions restent sans réponse. De plus, le régulateur ne reçoit aucune réponse à ses questions dans le cadre de son enquête sur les services de livraison transfrontalière de colis. "L'IBPT est en colère", selon M. Freilich. Pour le député, Bpost continue de faire preuve d'un manque de transparence dans d'autres dossiers également. Afin d'obtenir enfin des éclaircissements sur tous ces "dossiers de fraude", le nationaliste flamand demande à la Chambre d'approuver la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Il le demandera aux autres groupes politiques à la rentrée politique, fin septembre. (Belga)