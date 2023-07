Challenger d'Amersfoort - Michael Geerts face à Joris De Loore au 2e tour, Gauthier Onclin également qualifié

Michael Geerts a réussi à renverser la situation contre le Brésilien Felipe Meligeni Alves, 168e mondial et 2e tête de série à Amersfoort. Mené d'un set, il s'est finalement imposé 3-6, 6-2, 6-2 en 1h45. Au prochain tour, Geerts sera opposé à Joris De Loore, lequel est passé par les qualifications pour atteindre le tableau final. Le Brugeois, qui devait affronter le Suisse Henri Laaksonen (ATP 278), a finalement été confronté au 'lucky loser' espagnol Alex Marti Pujolras (ATP 388) au 1er tour, à la suite du forfait de Laaksonen. De Loore s'est défait du joueur repêché en 1h26, 6-3, 6-3. Gauthier Onclin a également obtenu son ticket pour le prochain tour avec une large victoire contre l'Espagnol Oriol Roca Batalla (ATP 290). En 1h11, le joueur de 22 ans a disposé de Roca Batalla, 6-2, 6-2, sans concéder son service sur toute la rencontre. Au prochain tour, Onclin sera opposé au vainqueur de la confrontation entre deux Néerlandais, Jesper De Jong (ATP 176), 6e tête de série du tournoi, et Guy Den Ouden, 515e mondial et invité. Plus tard dans l'après-midi, Tibo Colson (ATP 485) s'alignera également à Amersfoort. Il affrontera le Grançais Mathys Erhard, qui est passé comme lui et Joris de Loore par les qualifications. (Belga)