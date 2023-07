Challenger d'Amersfoort - Tibo Colson chute au premier tour contre un autre qualifié après deux tie-breaks

Après un excellent départ, Colson s'est offert deux balles de set à 5-2, sans parvenir à les convertir. Son adversaire a contre-breaké, mais le joueur qui a fêté ses 23 ans le 12 juillet dernier a à nouveau réussi à forcer une balle de set à 5-4, sans la concrétiser. Dans le tie-break, il a mené jusqu'à 5/1, mais s'est fait remonter au score pour céder la première manche. Le deuxième set a vu deux breaks de part et d'autre, mais le tie-break a été fatal à Tibo Colson. Colson est le seul des quatre Belges engagés dans le tableau final à Amersfoort à ne pas s'être qualifié pour le 2e tour. Michael Geerts (ATP 262), Joris De Loore (ATP 211) et Gauthier Onclin (ATP 215) ont tous les trois conquis leur ticket plus tôt dans la journée. Geerts et De Loore s'affronteront au prochain tour, tandis qu'Onclin sera opposé au vainqueur de la confrontation entre deux Néerlandais, Jesper De Jong (ATP 176), 6e tête de série du tournoi, et Guy Den Ouden, 515e mondial et invité. (Belga)