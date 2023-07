Chambre du conseil de Malines - Le père des enfants décédés dans un incendie à Puers-Saint-Amand reste en prison

L'homme est soupçonné d'incendie volontaire ayant entraîné la mort. Les flammes ont pris dans un immeuble occupé et de nuit. Âgés de quatre et huit ans, les deux enfants du suspect n'y ont pas survécu. Leur mère a encore essayé de les sauver, mais a elle-même été grièvement blessée. Ses jours étaient alors en danger. Elle se trouve d'ailleurs toujours à l'hôpital et n'est sortie du coma que la semaine dernière. Elle n'est pas encore consciente du fait que ses enfants ont rendu l'âme. Les pompiers les avaient sortis de la maison, mais les deux petites victimes sont décédées quelque temps plus tard à l'hôpital. Très vite, le père, qui ne vivait plus avec la famille, est apparu comme l'auteur potentiel de l'incendie. Il a été aperçu sur les images de caméras de surveillance du quartier peu avant et peu après les faits. L'homme a d'abord nié toute implication, mais a finalement avoué deux semaines après, le jour de l'enterrement des deux enfants, qu'il avait lui-même bouté le feu à l'habitation. Il soutient toutefois qu'il n'était pas au courant que les deux enfants se trouvaient dans la maison. (Belga)