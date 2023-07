Deux cents personnes évacuées en Suisse en raison d'un important feu de forêt

Environ 100 hectares de forêts ont été touchés, a indiqué le responsable des pompiers de la région de Brigue, Mario Schaller, lors d'une conférence de presse mardi matin à Bitsch, près de la frontière italienne. Par chance, l'évolution du vent a empêché une propagation des flammes vers l'est et permis d'éviter d'autres évacuations. En raison de feux de souches, il faudra par ailleurs encore déterrer des arbres. Des spécialistes seront nécessaires pour cette tâche, sur un terrain escarpé. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, l'enquête étant encore en cours, a dit pour sa part la porte-parole de la police valaisanne, Adrienne Bellwald. Cinq hélicoptères étaient en activité mardi matin, dont trois gros appareils. Les secouristes vont redoubler d'efforts en matinée, car le vent deviendra à nouveau plus fort dans l'après-midi. Il n'y a pas eu de personnes ou d'animaux blessés, ni de dégâts aux bâtiments, ont encore précisé les responsables. Au total, environ 205 personnes ont été évacuées des villages d'Oberried et de Ried-Mörel. Le président de la commune de Bitsch, Edgar Kuonen, a expliqué que la plupart des personnes avaient pu s'organiser de manière privée. Une dizaine d'habitants ont été pris en charge dans un gymnase. L'alerte n'est pas encore levée, selon les secours, qui relèvent qu'il y a encore beaucoup de fumée sur le site du sinistre. Les flammes se sont propagées très rapidement lundi en fin d'après-midi, attisées par un vent violent. (Belga)