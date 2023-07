F1 - L'ancien pilote Nicholas Latifi retourne aux études

Latifi, 28 ans, était pilote pendant trois saisons chez Williams, inscrivant neuf points en 61 courses, mais son contrat n'a pas été prolongé en fin d'année dernière. "Le passage à une autre catégorie de course semblait être la décision la plus évidente", a déclaré Latifi. "Mais j'ai toujours su qu'il y aurait une vie après la course et j'ai décidé que c'était le bon moment pour s'y préparer". Il débutera à Londres un "MBA", un master en administration des affaires, un domaine pour lequel il a toujours éprouvé un "vif intérêt". Le désormais ex-pilote suit toujours la F1, il "n'a raté aucune course cette saison" et explique d'ailleurs que ce changement n'est "pas nécessairement un adieu au monde de la course". (Belga)