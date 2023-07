Hopman Cup - L'Espagne d'Alcaraz et la Croatie face à Mertens et Goffin pour le retour de la Hopman Cup

Six pays, divisés en deux poules, prennent part à la compétition qui se déroulera du 19 au 23 juillet, au Nice Lawn Tennis Club. La Belgique de Goffin et Mertens a été versée dans un groupe avec l'Espagne et la Croatie. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera aux côtés de Rebeka Masarova (WTA 72), remplaçante de Paula Badosa, blessée. Pour la Croatie s'aligneront Borna Coric (ATP 15) et Donna Vekic (WTA 22). Les confrontations débuteront avec le simple dames, suivi du simple messieurs et du double mixte. La Belgique s'élancera face à la Croatie le 20 juillet sur le court N.1, avec Mertens face à Vekic, puis Goffin face à Coric avant le double. Le lendemain, l'équipe s'alignera sur le court central et Mertens ouvrira contre Masarova. Goffin affrontera ensuite Alcaraz, avec un potentiel double décisif à la clef. Les vainqueurs des deux poules s'affronteront en finale le 23 juilllet. Dans le deuxième groupe figurent la France d'Alizé Cornet (WTA 68) et Richard Gasquet (ATP 49), le Danemark de Clara Tauson (WTA 89) et Holger Rune (ATP 6), et la Suisse de Céline Naef (WTA 157) et Leandro Riedi (ATP 160). Avec Roger Federer et Belinda Bencic, les Helvètes avaient conquis les deux dernières éditions de la Hopman Cup. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)