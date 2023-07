Incendies en Grèce: les pompiers poursuivent leur lutte contre les flammes

"Notre principal souci est la protection de la vie humaine", a déclaré mardi matin le porte-parole des sapeurs pompiers, Yannis Artopios lors d'un point de presse soulignant que la lutte contre les flammes se poursuivait. Le plus violent front de l'incendie était situé mardi dans la forêt de Dervenohoria, à 50 km d'Athènes, où opèrent 140 pompiers épaulés de six bombardiers d'eau et un hélicoptère, selon Yannis Artopios. Dans la zone balnéaire de Kouvaras, à 40 km d'Athènes, où le feu avait commencé lundi avant d'être porté par des vents intenses vers les localités avoisinantes d'Anavyssos et Lagonissi, de nombreux habitants ont dû quitter leurs maisons après des appels des autorités à s'éloigner de la zone. Plusieurs maisons ont été brûlées, selon les images diffusées par la chaîne de télévision publique ERT et un centre équestre, menacé par les flammes, ainsi qu'un monastère ont été évacués. Mardi matin, 230 pompiers et cinq hélicoptères continuaient d'opérer dans cette zone balnéaire et la circulation restait interrompue sur les routes avoisinantes des localités touchées. Un troisième incendie brûlait toujours à la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km à l'ouest de la capitale grecque, près de l'isthme de Corinthe, où 1.200 enfants avaient été évacués de colonies de vacances menacées par le feu. Sur ce front, 120 pompiers, cinq avions et un hélicoptère poursuivaient mardi la lutte contre les flammes. Comme une partie de l'Europe, la Grèce est frappée depuis vendredi dernier par sa première canicule de l'année avec une pointe de 44,2°C dans la région de Thèbes (centre). (Belga)