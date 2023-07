ING et la BEI prêtent 600 millions d'euros aux petites et moyennes entreprises du Benelux

Dans le cadre de cette huitième opération depuis 2009, la BEI prête 300 millions d'euros à ING, qui apporte un montant équivalent pour accorder un total de 600 millions d'euros de nouveaux prêts et crédits-bails à des entrepreneurs pour des investissements durables. Le prêt de la BEI à ING permet à cette dernière d'accorder des prêts et des crédits-bails à un taux d'intérêt plus bas. Depuis 2009, il s'agit du huitième programme conjoint entre la Banque européenne d'investissement et ING destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) établies dans le Benelux. C'est également le deuxième programme visant à stimuler la durabilité depuis 2019. Dans le cadre des sept programmes précédents, mis en place depuis 2009, quelque 3.000 entreprises ont reçu des financements à des conditions avantageuses pour un montant total de 1,85 milliard d'euros. (Belga)