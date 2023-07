Invasion de l'Ukraine - La circulation en partie rétablie sur le pont de Crimée, affirme Moscou

Lundi, une attaque ukrainienne par des drones navals a partiellement détruit, pour la deuxième fois, le pont qui enjambe le détroit de Kertch, reliant la Russie à la Crimée, une péninsule ukrainienne annexée en 2014. Ce viaduc, long de 18 kilomètres, construit à grands frais sur ordre de M. Poutine et qu'il avait inauguré en 2018, consiste en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire. D'importants dégâts ont été causés à la section routière de l'ouvrage, qui sert en particulier à acheminer du matériel aux militaires russes combattant en Ukraine. L'opération a été réalisée par les services secrets et les forces navales ukrainiens à l'aide de "drones navals", a indiqué lundi à l'AFP une source au sein des services ukrainiens de sécurité (SBU). Le Comité antiterroriste russe (NAK) a précisé dans un communiqué qu'elle avait eu lieu à 03H05 (02H05, heure de Bruxelles) et confirmé qu'elle avait été effectuée avec des "drones navals de surface". Deux civils, un homme et une femme qui circulaient en voiture, ont péri et leur fille a été blessée, a affirmé lundi le Comité d'enquête russe. "Etant donné qu'il s'agit de la deuxième attaque terroriste sur le pont de Crimée, j'attends des propositions concrètes pour améliorer la sécurité de cette infrastructure de transport importante et stratégique", a réagi Vladimir Poutine. (Belga)