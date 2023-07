Invasion de l'Ukraine - Le cours du blé se stabilise après le retrait russe de l'accord céréalier

Cet accord, qui permettait d'exporter du blé ukrainien par la mer Noire, est crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, l'Ukraine représentant un des greniers à blé du monde. Moscou a refusé lundi de reconduire en l'état l'accord, quelques heures après une attaque ukrainienne avec des drones navals contre le pont de Crimée. Après avoir glissé de 1,6% lundi, le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 2,64% mardi vers 08h30, à 6,42 dollars le boisseau (unité spécifique). D'après les analystes, le marché mondial des céréales restera volatil jusqu'à ce que les investisseurs soient en mesure d'évaluer l'impact du retrait russe de l'accord céréalier. "La question est de savoir si l'Ukraine continuera ses exportations de céréales via la mer Noire sans la sécurité du corridor", a souligné Dennis Voznesenski, analyste chez Rabobank. (Belga)