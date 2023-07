Jupiler Pro League - Anderlecht recrute le gardien Maxime Dupé

Dupé quitte pour la première fois le championnat de France. Formé au FC Nantes, il a intégré l'équipe première en 2014 et a gardé les cages des Canaris durant six saisons, le plus souvent comme remplaçant. Un prêt à Clermont, alors en Ligue 2, a pleinement lancé sa carrière lors de la saison 2019/2020. Avec 27 matchs disputés, il a alors attiré l'œil des recruteurs toulousains. Avec le TFC, fraîchement descendu, Dupé a encore joué deux saisons en Ligue 2. Toulouse ambitionnait de remonter mais échouait de peu en 2021. L'objectif était finalement atteint en 2022, le club occitan étant même sacré champion de Ligue 2. La saison suivante, Toulouse réalisait une très belle saison, terminant le championnat à la 13e place et remportant surtout la Coupe de France, la première de son histoire. Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Dupé a disputé 115 matchs au total avec Toulouse. À Anderlecht, il remplacera le Néerlandais Bart Verbruggen, 20 ans, transféré à Brighton début juillet. Plus tôt dans la journée, Anderlecht avait officialisé le départ d'Hendrik Van Crombrugge pour Genk. (Belga)