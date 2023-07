Jupiler Pro League - En fin de contrat à Eupen, Smail Prevljak rejoint le Hertha Berlin

Prevljak (28 ans), était arrivé à Eupen en janvier 2020, en prêt du RB Salzbourg. L'international bosnien au 25 sélections (6 buts) a ensuite été transféré définitivement à l'été 2020, et a joué pour les trois saisons suivantes chez les Pandas. Il a joué un total de 99 matches pour Eupen, accumulant 42 buts et 11 passes décisives comme fer de lance du front offensif des germanophones. L'attaquant a rejoint son nouveau club en stage à Zell am See, en Autriche, avec un contrat portant jusqu'en 2025 dans la poche. Le Hertha a récemment perdu sa place dans l'élite allemande après avoir échoué au dernier rang de la Bundesliga, la saison dernière. Dodi Lukebakio y est toujours sous contrat, mais il est à la recherche d'une porte de sortie. (Belga)