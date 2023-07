L'architecte louviérois Cyril Rousseaux sélectionné pour le pavillon belge d'Osaka 2025

Centré sur l'humain, la durabilité et la récupérabilité du bâtiment, le projet de ce Louviérois de 42 ans se situera dans un quartier de l'exposition centré sur le thème "sauver des vies". L'architecte l'a orienté sur l'eau et les cellules qui la composent pour créer des vies. Le bâtiment, qui se présente sous forme d'"icebox", matérialise l'état solide, revêtu d'un bardage iridescent qui reflète la lumière. L'état liquide se distingue grâce à un matériau plus dynamique, rythmé et translucide, qu'on retrouve sur la rampe, ainsi que par un miroir d'eau que traverse le visiteur. Véritable cinquième façade, le rooftop aura une importance particulière dans ce projet qui sera visible depuis le grand ring piéton suspendu encerclant le site japonais. Un "nuage" de structures gonflables y symbolisera l'état gazeux. À l'intérieur, "Le cœur" constituera la pièce centrale de l'exposition, lumineuse, végétalisée, "qui relie visuellement le ciel à la terre" avec des façades végétales et une chute d'eau centrale. L'ensemble du bâtiment pourra être récupéré et réassemblé après l'exposition, assurent ses concepteurs. Pour ce projet dont la marque sera "Belgium - Brussels, Flanders, Wallonia", la Régie des bâtiments dispose d'une enveloppe fermée de près de 9,8 millions d'euros, tandis que des sponsors privés du secteur de la construction aident le consortium sélectionné à boucler son budget. La présentation s'est faite en présence de l'ambassadeur du Japon, Mikami Masahiro, et du ministre fédéral de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne. (Belga)