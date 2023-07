L'auteur présumé du drame familial de Louvain retrouvé mort dans le Limbourg

"Lundi après-midi, à 16h28, un homme a appelé le numéro d'urgence 112 pour signaler que son employeur avait menacé de s'en prendre à sa femme et à ses enfants", poursuit le parquet louvaniste. "Peu de temps après, le même homme a de nouveau appelé le numéro d'urgence, cette fois pour signaler que son employeur lui avait envoyé un message indiquant qu'il avait tué sa femme et ses enfants et qu'il menaçait de mettre fin à ses jours." La police locale de Louvain s'est alors rendue à l'Oude Markt où le suspect, âgé de 44 ans, tenait depuis peu un restaurant. "Sur place, les agents ont trouvé les corps sans vie de l'épouse de l'exploitant, âgée de 37 ans, et d'un enfant de 5 ans. Un bébé de sept mois, blessé, a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux, mais sa vie n'est pas en danger." Le laboratoire de la police fédérale est descendu sur les lieux, accompagné d'un médecin légiste, de la police locale de Louvain et de la police judiciaire fédérale. Un juge d'instruction a été désigné pour assassinat et tentative d'assassinat. "L'enquête initiale s'est concentrée sur la recherche du suspect", dit encore le parquet. "Ce suspect a été retrouvé près de Bokrijk. Les investigations menées par le parquet du Limbourg ont révélé qu'il s'est suicidé." Une autopsie des corps des deux victimes doit avoir lieu aujourd'hui/mardi. (Belga)