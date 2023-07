Le taux d'emploi augmenterait dans les trois Régions du pays d'ici 2028

Si le nombre d'emplois augmente plus rapidement en Flandre, c'est l'emploi des résidents bruxellois qui augmenterait toutefois plus fortement que celui des résidents wallons et flamands (1,3% par an contre, respectivement, 0,7% et 0,9%), notamment grâce à la poursuite de l'augmentation des navettes de Bruxelles vers la Flandre. En outre, la croissance de la population d'âge actif ralentit davantage à Bruxelles que dans les deux autres régions. Le taux d'emploi augmenterait dès lors le plus rapidement à Bruxelles, où il atteindrait 68,9% en 2028, contre 79,3% en Flandre et 68,1% en Wallonie. L'ambition affichée par le gouvernement fédéral est d'atteindre un taux d'emploi de 80% en 2030 sur l'ensemble du pays. La crise énergétique pèse par ailleurs sur la croissance économique des trois Régions en 2023. L'économie wallonne continuerait de croître moins vite (0,9%) que celle de la Flandre (1,4%) et de Bruxelles (1,3%). Au cours de la période 2024-2028, l'économie flamande progresserait de 1,6% par an en moyenne tandis que la croissance économique s'établirait à 1,3% en Wallonie et à 1,1% à Bruxelles. (Belga)