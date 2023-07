Ligue des Champions - Budapest et Milan veulent accueillir les finales en 2026 ou 2027

Wembley accueillera la finale 2024 (1er juin) et l'Arena de Munich celle de 2025 (31 mai). Quatre pays ont marqué leur intérêt pour l'organisation de la finale de l'Europa League: l'Allemagne et Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Leipzig ou Stuttgart (une seule ville hôte et un seul stade, à confirmer), la Roumanie et Bucarest (National Arena), l'Écosse et Glasgow (Hampden Park), ainsi que la Turquie et Istanbul (Stade de Besiktas, Fenerbahçe ou Galatasaray; un seul stade, à confirmer). La ville de Dublin (Aviva Stadium) organisera la finale de 2024 (22 mai) et Bilbao a été retenue pour celle de 2025 (21 mai). Les finales de la Conference League ont suscité l'intérêt de six pays: l'Allemagne (Stade de Leipzig), Israël (Stade Teddy de Jérusalem), la Norvège (Stade Ullevaal d'Oslo), l'Écosse (Hampden Park de Glasgow), la Suisse (Stade de Genève) et la Turquie avec Istanbul (Stade du Besiktas, Fenerbahçe ou Galatasaray; un seul stade, à confirmer). Le stade Agia Sophia d'Athènes sera l'hôte de la finale 2024 (29 mai) et le Wroclaw Stadium en Pologne le 28 mai 2025. Trois candidats veulent accueillir la finale de la Ligue des Champions féminine: une ville d'Allemagne (Gelsenkirchen, Munich ou, Stuttgart), le Stade Ullevaal d'Oslo et Hampden Park de Glasgow. Les villes hôtes des huit finales (quatre en 2026 et quatre en 2027) seront annoncées par le Comité exécutif de l'UEFA en mai de l'année prochaine. (Belga)