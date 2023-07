L'Inspection économique a saisi près de 190.000 produits contrefaits en 2022

Jusqu'il y a peu, ces produits illégaux - et parfois dangereux - étaient détruits par incinération afin de veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas sur le marché. Mais en raison du caractère peu durable de cette méthode, le SPF Économie s'est attelé à trouver une alternative en collaboration avec des associations et entreprises spécialisées dans le recyclage et la revalorisation, précise le service public fédéral. Les produits contrefaits contiennent souvent des matériaux qui peuvent encore être réutilisés séparément, comme le matériel électronique par exemple, ou même les emballages (carton, papier, sangles?). Entre janvier et mai 2023, ce sont ainsi 8.000 kg de produits contrefaits qui ont été triés et démantelés. Parmi ceux-ci, 60% ont pu être recyclés ou revalorisés. Afin d'être certain que les produits contrefaits sont bien détruits ou valorisés, chaque destruction est effectuée sous la supervision de l'Inspection économique. (Belga)