Mémorial Van Damme - Jakob Ingebrigtsen va tenter de battre le record du monde du 2000 m à Bruxelles

La star norvégienne de 22 ans qui vient de battre le record d'Europe du 1500 mètres, dimanche à Chorzow (3:27.14), épreuve dont il est champion olympique, devra couvrir les cinq tours de piste en moins de 4:44.79. Ce chrono a été réalisé il y a 24 ans, le 7 septembre 1999 à Berlin, par le Marocain Hicham El Guerrouj, qui est toujours le recordman du monde du 1500 mètres (3:26.00) et du mile (3:43.13). Le cadet de la fratrie Ingebrigtsen détient déjà le record d'Europe en 4:50.01, performance qui remonte à trois ans (11 juin 2020 à Oslo) quand il n'était encore que junior. Dans la prestigieuse liste des anciens détenteurs du record du monde se trouvent plusieurs légendes du demi-fond comme l'Algérien Noureddine Morcelli, le Marocain Saïd Aouita, le Britannique Steve Cram et le Néo-Zélandais John Walker, ainsi que notre compatriote Gaston Reiff qui avait couru en 5 minutes et 7 secondes en 1948 à Bruxelles. L'actuel record de Belgique est de 4:56.10. Il a été établi par Christophe Impens le 10 juillet 1996 à Nice Jakob Ingebrigtsen ne sera pas le seul N.1 de l'athlétisme présent à Bruxelles le 8 septembre: le Suédois Mondo Duplantis (perche), l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh (hauteur) et l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone (400m/400m haies) ont confirmé leur venue. Et côté belge, Nafi Thiam et Bashir Abdi viendront aussi enchanter cette piste aux étoiles. (Belga)