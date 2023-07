Météo - Du soleil et quelques nuages ce mardi après-midi

En soirée, on profitera de larges éclaircies, avec surtout quelques nuages moyens sur l'ouest. La nuit prochaine, les nuages deviendront plus nombreux et pourront même délivrer quelques gouttes ici et là. Les minima s'échelonneront de 11° à 16°. Mercredi, le temps sera légèrement variable avec un ciel changeant et quelques averses en cours de journée. L'extrême sud pourra y échapper. L'après­-midi, le temps deviendra sec au littoral. Les maxima oscilleront entre 19° en Hautes Fagnes ainsi qu'en bord de mer, 22° dans le centre et 24° en Lorraine belge. Le vent de secteur ouest sera soutenu, modéré dans l'intérieur des terres et parfois assez fort à la mer. (Belga)