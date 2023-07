Météo - Un beau mardi ensoleillé

Le vent sera souvent faible sans direction précise. À la mer, il s'orientera au nord à nord-ouest l'après-midi tout en devenant modéré. Mardi soir, les éclaircies seront larges. Mais plus tard au cours de la nuit, les nuages deviendront plus nombreux et une averse sera possible. Les minima s'échelonneront de 11 à 16°C. Mercredi, le temps sera légèrement variable avec un ciel changeant et quelques averses en cours de journée, surtout en plaine. Les maxima seront en baisse. (Belga)