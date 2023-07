Moins d'un Européen sur cinq dispose d'une culture financière élevée

À l'inverse, une part égale de la population (18%) ne dispose que d'une culture financière faible, tandis que le reste (64%) possède un niveau moyen, selon ce sondage qui a testé 26.000 Européens sur des questions telles que l'inflation, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt ou les risques liés à l'investissement. Ces questions étaient complétées par d'autres sur le comportement d'achat et la gestion du budget à court et long terme. Selon ce sondage, les Pays-Bas recèlent le taux le plus élevé de citoyens experts financiers (28%), tandis que le Portugal et la Lettonie sont les moins bons élèves (11%). En Belgique, 20% des répondants ont un niveau élevé de culture financière, mais la catégorie à niveau faible y représente aussi 22% de la population. Un taux élevé, puisqu'il n'est égalé ou dépassé que par trois pays (Finlande 27%, Lettonie 24%) et Espagne 22%). "C'est un signal d'alarme" pour les États membres et l'exécutif européen, a commenté la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness. Elle appelle à en faire plus pour améliorer l'expertise financière de la population européenne, afin que les citoyens puissent prendre les meilleures décisions. Le besoin de formation à la finance est davantage marqué dans certains groupes de la population comme les femmes, les jeunes ainsi que les personnes à faibles revenus ou à faible niveau de formation. (Belga)