Novartis: bénéfice net en hausse de 54% au deuxième trimestre

Le groupe, qui prévoit de se séparer de sa filiale Sandoz, spécialisée dans les médicaments génériques, vise le quatrième trimestre pour la mise en Bourse de cette filiale, indique-t-il dans un communiqué. Une assemblée générale extraordinaire devrait se tenir le 15 septembre pour permettre aux actionnaires de voter sur cette scission. Le groupe suisse entend ainsi se recentrer sur les médicaments les plus innovants en se concentrant sur cinq grands domaines thérapeutiques, que sont les maladies cardiovasculaires, l'immunologie, les neurosciences, les tumeurs solides et l'hématologie. Durant le trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 9% à 13,6 milliards de dollars, soutenu notamment par Entresto, son médicament phare contre l'insuffisance cardiaque. Parmi ses récents lancements, Pluvicto, un traitement contre le cancer de la prostate approuvé en mars 2022 aux Etats-Unis et en décembre 2022 dans l'Union Européenne, a déjà généré un chiffre d'affaires de 240 millions de dollars. "Novartis a de nouveau réalisé un trimestre de forte croissance de son chiffre d'affaires et une robuste extension de sa marge, justifiant ainsi le relèvement de ses prévisions pour le groupe en 2023", a déclaré son directeur général, Vas Narasimhan, cité dans le communiqué. Le groupe vise notamment une hausse à un chiffre "élevé" de son chiffre d'affaires, contre un chiffre "moyen" auparavant, indique le groupe qui avait déjà relevé ses prévisions à la fin du premier trimestre. (Belga)