Réforme fiscale - Les travaux sur la réforme fiscale ont repris en "kern"

L'équipe De Croo a déjà consacré cinq week-ends et de nombreuses heures de discussion à ce projet de réforme fiscale. Les réticences étaient particulièrement fortes au MR qui, lundi, a fait savoir qu'à ses yeux, les conditions n'étaient pas réunies pour reprendre les négociations à sept partis et qu'il liait le dossier à celui du budget en septembre-octobre. Les libéraux francophones estimaient que plusieurs préoccupations n'étaient pas rencontrées. Cela faisait plusieurs jours que les discussions se déroulaient sous la forme d'entretiens bilatéraux. De nouvelles propositions ont été formulées, qui agréent davantage les libéraux. "Il y a quelque chose de plus équilibré sur la table. Cela va dans la bonne direction", a commenté le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, à son arrivée à la réunion. Il a évoqué des mesures en matière d'emploi qui étaient "solides". Un des reproches formulés lundi par le MR portait sur la réforme du marché du travail qui, selon le MR, doit permettre de financer une partie de la réforme fiscale plutôt que d'augmenter des impôts pour compenser la baisse d'autres impôts. "Nous pourrons travailler seulement si tout le monde est autour de la table", a souligné de son côté le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). "Il est important qu'une proposition équilibrée soit sur la table et que chacun puisse s'y retrouver", a-t-il ajouté, en rappelant l'objectif de la réforme: diminuer la charge fiscale sur le travail. L'objectif demeure de trouver un accord avant le 21 juillet. Une échéance qu'a remise en cause le MR. "On verra", a commenté M. Clarinval, sans s'avancer davantage. (Belga)