Reprise de la vaccination des enfants après la baisse des années Covid

Selon de nouvelles données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), il y a eu quatre millions d'enfants de plus vaccinés en 2022 qu'en 2021. "C'est donc une bonne nouvelle. En moyenne, les pays du monde entier se rétablissent et se rapprochent du niveau d'immunisation qu'ils avaient atteint avant l'arrivée de la pandémie", a déclaré la directrice du département immunisation et vaccins à l'OMS, Kate O'Brien. "Ces données sont encourageantes" a souligné le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. En 2022, 20,5 millions d'enfants n'ont pas reçu un ou plusieurs vaccins de base, contre 24,4 millions en 2021. Malgré ces "signes prometteurs", la couverture n'atteint toujours pas les niveaux prépandémiques (18,4 millions), ce qui expose les enfants à de graves risques d'épidémies. Les pays riches s'en sortent relativement bien et l'OMS a également constaté que "certains pays (...) comme l'Inde et l'Indonésie", ont enregistré une très forte reprise. En revanche, "dans l'ensemble des pays à faible revenu, la reprise ne fait que commencer, si tant est qu'elle existe dans certains de ces pays", a indiqué Mme O'Brien. Globalement, une inquiétude majeure reste la vaccination contre la rougeole qui ne s'est pas rétablie aussi bien que d'autres vaccins. La couverture pour la première dose du vaccin contre la rougeole est montée à 83% en 2022, contre 81% en 2021, mais reste inférieure aux 86% atteints en 2019. En revanche, la couverture vaccinale contre le virus du papillome humain (HPV) a pour la première fois dépassé l'an dernier les niveaux prépandémiques. (Belga)