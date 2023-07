TC Mons - Six ans de prison ferme pour une violente agression à Mons

Deux autres hommes écopent d'une peine de trois ans, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive. Ils étaient détenus sous surveillance électronique. La nuit du 23 au 24 septembre 2022, les trois Borains ont violemment agressé deux jeunes sur la Place du Marché-aux-herbes à Mons, pour un motif futile, un refus de donner une cigarette. Un mineur les accompagnait et il sera jugé par le tribunal de la jeunesse. Les deux jeunes ont été grièvement blessés. L'un a été placé en incapacité de travail pour une durée de plus de quatre mois. Les trois hommes ont volé une sacoche et ont été filmés, par les caméras urbaines, en train de se partager le butin. (Belga)