Tour de France - Tadej Pogacar: "Je suis un peu surpris"

"Je suis bien sûr un peu surpris, parce que je me sentais très solide", a déclaré Pogacar au micro des organisateurs. "Mais à l'arrivée il y a maintenant un gros écart. Au début de l'étape je me basais sur les temps de Wout van Aert et je me disais que j'étais sur la bonne voie puisque je gagnais des secondes sur lui". Pogacar se retrouve maintenant relégué à 1:48 de Vingegaard au général. "En tout cas j'ai tout donné", poursuit le Slovène. "Mais ce n'est pas fini puisque demain nous aurons une étape très dure. Nous allons essayer de trouver un plan et de l'appliquer, mais il est certain que ce sera difficile de reprendre près de deux minutes. Il faut espérer qu'aujourd'hui soit comme l'étape où j'ai perdu du temps dans la montée de Marie-Blanque, et que je puisse inverser la tendance demain comme je l'ai fait à Cauterets". (Belga)