Tour de France - Tombé dimanche, Matteo Jorgenson abandonne avant le contre-la-montre de la 16e étape

Le coureur américain, qui s'est classé 4e de l'étape du Puy de Dôme et 3e à Belleville-en-Beaujolais, "souffre d'une déchirure à la cuisse gauche et d'une douleur dans la zone périnéale. Ces deux blessures nécessitent du repos pour un rétablissement complet", indique la formation Movistar. Matteo Jorgenson avait été l'une des victimes de la chute massive ayant eu lieu lors de la 15e étape, dimanche. Un spectateur imprudent avait tendu le bras tandis que le peloton arrivait à pleine vitesse, entraînant la chute de l'Américain Sepp Kuss, et d'une vingtaine de coureurs dans la foulée. Jorgenson est le 20e coureur à abandonner la Grande Boucle depuis le départ de Bilbao, et le quatrième de son équipe Movistar, qui avait perdu son leader Enric Mas dès la 1e étape. (Belga)