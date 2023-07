Une Britannique condamnée pour avoir avorté hors délai va être libérée de prison

Carla Forster, 45 ans, une mère de trois enfants, avait obtenu des pilules pour avorter lors du confinement en 2020, après avoir menti sur la durée de sa grossesse. En Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse, les femmes enceintes peuvent avorter jusqu'à la 24e semaine de grossesse. Enceinte de 32 à 34 semaines, elle avait tenté d'avorter en mai 2020 avant que les secours ne soient appelés, car elle était en train d'accoucher. L'enfant est né pendant l'appel mais a été déclaré mort 45 minutes plus tard par les médecins. Elle avait alors été condamnée en juin à 28 mois de prison. Mais mardi, la Cour d'appel a réduit de moitié sa peine et s'est prononcée pour sa sortie de prison. "C'est une affaire très triste (...). C'est une affaire qui appelle la compassion, pas une punition", a déclaré la juge Victoria Sharp. Cette affaire a été au centre d'une large mobilisation. Mi-juin, des milliers de personnes ont manifesté à Londres pour demander la fin de la criminalisation de l'avortement au-delà du délai légal. Les manifestants avaient scandé "Libérez Carla Forster", et brandi des pancartes: "L'avortement, c'est un acte de santé" ou encore "Le vrai crime, c'est le maintien de l'ordre de nos corps". (Belga)