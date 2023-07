Vélos électriques: faillite du néerlandais VanMoof

Le tribunal "a retiré la procédure de sursis de paiement des entités juridiques néerlandaises (...) et déclaré ces entités en faillite", a précisé VanMoof dans un communiqué tout en ajoutant que "les entités juridiques(...) en dehors des Pays-Bas ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité". Selon le quotidien financier Het Financieele Dagblad (FD), l'entreprise avait tenté d'éviter la faillite durant plusieurs mois, travaillant sur les économies de coûts et cherchant en vain des "financements complémentaires cruciaux". VanMoof avait également été critiqué l'année dernière en raison des nombreuses pannes de ses vélos et les longs délais d'attente pour les réparations, selon les médias locaux. Les pertes s'élèveraient à plusieurs dizaines de millions d'euros, selon les médias locaux qui relèvent la colère des clients qui n'ont pas pu récupérer leurs vélos dans un magasin d'Amsterdam. VanMoof avait également mis en pause les ventes de nouveaux vélos. Deux administrateurs, "continuent d'évaluer la situation chez VanMoof et étudient les possibilités d'un redémarrage par le biais d'une vente d'actifs à un tiers afin que les activités de VanMoof puissent être poursuivies", a précisé l'entreprise. En plein boom de l'usage du vélo, le fabricant avait en 2021 levé 128 millions de dollars, porté par la société d'investissement asiatique Hillhouse. VanMoof propose des vélos minimalistes, dotés d'un système antivol et facturés à plusieurs milliers d'euros, vendus dans vingt pays. (Belga)