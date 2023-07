ATP Bastad - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés dès le premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Bastad, épreuve sur terre battue dotée de 562.815 euros, mercredi, en Suède. Le duo belge s'est incliné 1-6, 6-3, 10/4 face aux Serbes Nikola Cacic et Dusan Lajovic. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes.