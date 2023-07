ATP Gstaad - Zizou Bergs en quarts de finale contre le Serbe Kecmanovic, 44e mondial

Mercredi en Suisse, Zizou Bergs, 24 ans, 175e mondial et issu des qualifications, s'est qualifié en venant à bout au deuxième tour de l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 118), 24 ans lui aussi, également passé par les qualifications, 7-6 (10/8), 4-6, 7-6 (7/4). La rencontre a duré 2 heures et 55 minutes. Pour une place dans le dernier carré, Zizou Bergs affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic, 23 ans, 44e mondial, deuxième tête de série, victorieux de son côté du Suisse de 20 ans Dominic Stricker (ATP 106) en deux manches 7-6 (7/4) et 6-1 en 1 heure 23 minutes. Bergs et Kecmanovic ne se sont pas encore croisés su le circuit ATP. Zizou Bergs est inscrit aussi en double où il fait la paire avec Jurij Rodionov. Le duo s'est hissé au deuxième tour (quarts de finale) pour y affronter jeudi les Tchèques Roman Jebavy et Petr Nouza. (Belga)