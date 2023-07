Biocartis et What's Cooking à l'amende

Biocartis, spécialisée dans le domaine du diagnostic moléculaire, a ainsi tardé en 2020 à annoncer la résiliation d'une collaboration qu'elle avait nouée quelques années auparavant avec une société californienne. Concernant le groupe alimentaire What's Cooking, encore Ter Beke au moment des faits en 2019, la FSMA estime qu'il aurait dû rendre public "dès que possible" un souci d'hygiène alimentaire survenu dans une filiale néerlandaise. L'autorité néerlandaise pour la sécurité des produits alimentaires et des produits de consommation (NVWA) avait indiqué à Offerman Aalsmeer, qui possède un centre de tranchage et de conditionnement de produits carnés à Aalsmeer (Pays-Bas), que certains de ses produits étaient contaminés à la listeria. Offerman avait procédé, le 3 octobre 2019, à un rappel de produits et à un arrêt de production. Le conseil d'administration de Ter Beke "n'ayant pas décidé de rendre ces informations publiques, la FSMA considère que Ter Beke a manqué à son obligation de publier dès que possible des informations privilégiées la concernant directement". Les deux instructions menées par le gendarme des marchés financiers ont débouché sur un règlement transactionnel, de 200.000 euros pour chacune des sociétés. Un règlement transactionnel est envisagé si l'intéressé a collaboré à l'instruction, précise-t-on. (Belga)