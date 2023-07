Deux hommes remis en liberté après une agression à l'arme blanche à Saint-Nicolas

L'un des suspects, âgé de 21 ans, a comparu devant le juge d'instruction qui a décidé qu'il pouvait être libéré. Le deuxième suspect interpellé, du même âge, a été libéré après avoir été interrogé et n'a pas été présenté au juge d'instruction. L'agression s'est déroulée dimanche lors de la foire de Saint-Nicolas et il s'agirait probablement d'un règlement de comptes entre bandes. Un jeune homme, né en 2006, a été légèrement blessé et se trouve en incapacité de travail. (Belga)