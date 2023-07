Dossier azote en Flandre - Le collectif d'agriculteurs flamands FDF prévoit des actions contre le dossier azote

Le président du groupe FDF, Bart Dickens, n'a pas encore voulu révéler ce que les défenseurs des intérêts des agriculteurs prévoient exactement, mais il pourrait s'inspirer de ses homologues néerlandais qui ont procédé dans le passé à des blocages autoroutiers. La Farmers Defence Force affirme qu'elle ne tolérera pas le durcissement des règles d'octroi de licences par la ministre Demir sans l'accord du gouvernement flamand. "Cela devient une dictature, pas une démocratie. Ce que le ministre fait tout seul est vraiment insensé. La plupart des citoyens ne se sentent peut-être pas concernés aujourd'hui, mais ils seront les prochains à l'être si nous laissons passer cela", a indiqué M. Dickens. Les agriculteurs craignent pour l'avenir de leurs exploitations et de leur secteur et souhaitent que la ministre flamande de l'Environnement revienne sur sa décision. "Mme Demir met en œuvre ces mesures sans enquête préalable et sans se baser sur des chiffres corrects", a déclaré M. Dickens. Le CD&V refusant d'avaliser le projet de décret de la ministre N-VA, Zuhal Demir a décidé de faire cavalier seul. Elle a annoncé qu'elle introduirait des règles plus strictes en matière d'octroi de permis par la voie d'arrêtés ministériels. Le Boerenbond s'est déclaré indigné. (Belga)