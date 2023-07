Enquête pour corruption au Parlement européen - Le parquet fédéral parle d'une perquisition chez Marie Arena

(Belga) "Six perquisitions ont été menées à Bruxelles ce mercredi 19 juillet 2023, au domicile de Madame Marie Arena et dans plusieurs endroits en lien direct ou indirect avec elle ou sa famille", a communiqué le parquet fédéral mercredi soir. Un peu plus tôt, Marie Arena, via son avocate, Me Michèle Hirsch, avait évoqué une visite domiciliaire et non une perquisition.