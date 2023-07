Fin de la collaboration entre Les Engagés et Alain Raviart, leur porte-parole

"Le président Maxime Prévot remercie Alain Raviart pour ces quatre années fructueuses durant lesquelles il a participé activement au lancement du Mouvement Les Engagés, dans ses aspects communicationnels et politiques", indique le texte. "Le travail et la créativité au quotidien d'Alain Raviart ont contribué, dans son rôle, à l'éclosion d'une nouvelle offre dans le paysage politique, portant un ambitieux projet de régénération des pratiques politiques et des ambitions citoyennes", ajoute le communiqué. Alain Raviart tient pour sa part "à exprimer sa chaleureuse gratitude et son amitié envers Maxime Prévot" et remercie l'ensemble des mandataires du mouvement pour leur confiance. "Ces quatre années ont été riches en expériences et en nouveaux apprentissages, singulièrement avec toutes les équipes de collaborateurs. Il tient également à saluer l'ensemble des journalistes pour les relations toujours professionnelles et constructives qu'il a pu entretenir avec eux", a indiqué le désormais ex-porte-parole. "Les Engagés et Alain Raviart se souhaitent mutuellement bonne chance pour la suite, avec des défis bien connus pour les premiers et de nouveaux challenges pour le deuxième", conclut le communiqué. (Belga)