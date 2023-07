Foot: jugé non coupable de viol, Benjamin Mendy débarque à Lorient

"Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd'hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans)", a indiqué le FC Lorient dans un communiqué, presque deux ans après le dernier match officiel du défenseur avec Manchester City.

Une recrue qui vient "renforcer l'effectif lorientais", se félicite le club en rappelant le palmarès prestigieux de Mendy: "Champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment".

Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus, avait été suspendu par Manchester City après les accusations portées contre lui par plusieurs femmes. Manchester n'avait pas renouvelé son contrat qui était arrivé à échéance le 30 juin.

- Deux procès -

En octobre 2020, le footballeur, coutumier des fêtes dans sa luxueuse demeure, était accusé du viol d'une femme de 24 ans et de tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt. Des accusations qu'il a fermement contestées, assurant que ces relations, qui se sont déroulées à son domicile, étaient consenties.

Benjamin Mendy avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire, avant d'être libéré début janvier 2022, et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès.

Lors du premier procès à Chester (nord de l'Angleterre), après quatre mois d'audience, le jury l'avait déclaré en janvier non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle.

En juin, un nouveau jury avait examiné au cours d'un second procès les deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict en janvier.

A l'issue de ces trois semaines d'audience, Benjamin Mendy a été déclaré vendredi non-coupable de viol et tentative de viol, mettant un terme à l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui devant la justice britannique.

En larmes à l'énoncé de ce verdict, Mendy avait alors refusé de répondre aux questions des journalistes.

Après son acquittement, le joueur avait reçu le soutien d'autres joueurs sur les réseaux sociaux, comme Paul Pogba, Memphis Depay et Vinicius Jr. L'annonce de son arrivée à Lorient suscitait mercredi des réactions parfois hostiles sur les comptes Twitter et Instagram du FC Lorient.

- Deux ans sans jouer -

Outre l'image brouillée qu'un tel recrutement va susciter, le club breton accueille un joueur qui n'a plus joué depuis le 15 août 2021, à l'occasion d'un match de championnat d'Angleterre, contre Tottenham.

Une absence des pelouses de près de deux ans qui interroge sur l'état de forme du défenseur formé au Havre, avant de se révéler à l'Olympique de Marseille.

D'autant que la carrière du natif de Longjumeau (Essonne) a été déjà émaillée de pépins physiques et périodes de méforme.

Arrière gauche puissant, porté vers l'attaque et dangereux dans la percussion, il a parfois peiné à contrôler son poids et à adopter une bonne hygiène de vie, des négligences régulièrement relevées par ses entraîneurs.

Les blessures l'avaient rattrapé au début de la vingtaine, entre grave blessure au genou droit avant le Mondial-2018, opération du genou gauche quatre mois plus tard, puis encore un ménisque touché début 2019.

"Je ne désespère pas" qu'il "prenne davantage soin de son corps", le piquait d'ailleurs le sélectionneur Didier Deschamps en novembre 2019, lorsqu'il l'avait rappelé chez les Bleus.

Son entraîneur à Manchester, Pep Guardiola, épinglait aussi son comportement après une sortie en boîte de nuit révélée dans la presse locale.

Après trois saisons à Marseille puis une à Monaco, l'histoire de Mendy avait pris des airs de conte de fées quand il était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 en rejoignant Manchester.

Les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d'euros au cours actuel) pour s'attacher ses services.

Le Français a remporté quatre titres de champion d'Angleterre, une Cup et une Coupe de la Ligue avec le club mancunien.