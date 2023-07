Il est impossible de "contenir" la Chine, affirme Pékin à Kissinger

"Le développement de la Chine a une forte dynamique endogène et une logique historique inévitable. Il est impossible d'essayer de transformer la Chine, et il est encore plus impossible de l'encercler et de la contenir", a-t-il déclaré à l'ex-chef de la diplomatie américaine, âgé de 100 ans. Saluant l'"amitié établie (par la Chine) avec les vieux amis", Wang Yi a remercié Henry Kissinger pour ses "contributions historiques au dégel des relations entre Chine et États-Unis". "La politique de la Chine à l'égard des États-Unis reste dans la continuité et suit les lignes directrices fondamentales proposées par le président Xi Jinping, à savoir le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant", a-t-il souligné. Lauréat du prix Nobel de la paix, Henry Kissinger a fait fortune dans le conseil aux entreprises investissant en Chine et mis en garde contre le durcissement de la politique américaine envers Pékin. (Belga)