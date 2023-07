Invasion de l'Ukraine - Zelensky accuse Moscou d'avoir "ciblé" des sites utilisés pour l'exportation des céréales

"Les terroristes russes ont délibérément ciblé les infrastructures de l'accord sur les céréales", a-t-il dénoncé ajoutant vouloir "renforcer la protection des personnes et des infrastructures portuaires" du pays pour y faire face. Dans son communiqué, Volodymyr Zelensky a notamment mentionné les régions d'Odessa (sud) et de Jytomyr (ouest) comme ayant été visées par les forces russes. Selon le ministère en charge de la Reconstruction de l'Ukraine, "les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires des ports d'Odessa et de Tchornomorsk ont été attaqués". "Les réservoirs et les quais du port d'Odessa ont été endommagés", a-t-il affirmé dans un communiqué publié sur Telegram. Le Parquet général ukrainien a, lui, indiqué, également sur Telegram, qu'il s'agissait de "la plus grande attaque" russe sur la région et "des terminaux céréaliers et pétroliers ont été endommagés", ainsi que notamment "des maisons, des infrastructures agricoles et des voitures". Plus tôt dans la matinée, l'armée de l'air ukrainienne avait affirmé avoir détruit 23 des 32 drones explosifs lancés par les forces russes et 13 des 16 missiles de croisière Kalibr sur la région d'Odessa, qui abritent les trois ports par lesquels Kiev pouvait, dans le cadre de l'accord céréalier qui a expiré lundi soir, exporter ses produits agricoles. Au total, cette nouvelle salve d'attaques russes a fait au moins 12 blessés au cours de la nuit dans cette région, selon son gouverneur Oleg Kiper, le Parquet annonçant de son côté le chiffre de dix blessés. (Belga)